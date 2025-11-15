ଏକାଗ୍ରତା ଓ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ଥିତ ହସ୍ତ ପାଦାଙ୍ଗୁଷ୍ଠାସନ ଆସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାଦ୍ବାରା ମାଂସପେଶୀୟ ଓ ସ୍ନାୟବିକ ସନ୍ତୁଳନରେ ସମ୍ମନ୍ବୟ ଆସେ। ନିତମ୍ବ ଓ ଗୋଡ଼ ମାଂସପେଶୀ ମଜ୍ବୁତ ହୁଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଏ।
ଏହାକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ
* ପାଦ ଏକାଠି ରଖି ସିଧା ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ।
* ଆଖି ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ଥିର ବିନ୍ଦୁରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ।
* ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଜଙ୍ଘକୁ ଛାତିର ଯେତେ ନିକଟକୁ ପାର ଆଣନ୍ତୁ।
* ଡାହାଣ ହାତକୁ ବାଙ୍କିଥିବା ଗୋଡ଼ ବାହାରକୁ ରଖି ପାଦ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଧରନ୍ତୁ।
* ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ସିଧା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଦେହ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ।
* ଭାରସାମ୍ୟ ପାଇଁ ବାମହାତ କଡ଼କୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିନ୍ ମୁଦ୍ରା ବା ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା କରନ୍ତୁ।
* ଶେଷ ସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେ ସମୟ ସମ୍ଭବ ଧରି ରଖନ୍ତୁ।
* ଆଣ୍ଠୁ ବାଙ୍କ, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ପାଦ ଭୂଇଁକୁ ଆଣନ୍ତୁ।
* ବିପରୀତ ଗୋଡ଼ରେ ଅଭ୍ୟାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ।
ସଜାଗତା:
ଆଖି ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଭାରସାମ୍ୟ ରଖିବାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଡ଼ ମାଂସପେଶୀକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଇଟିକା, ନିତମ୍ବ ବା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଏହି ଆସନ କରିବେ ନାହିଁ।
