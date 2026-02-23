ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଆଇଇଟି କଲେଜ ପରିସରରେ ୨ ଦିନିଆ ବାର୍ଷିକ ଟେକ୍ନୋ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ୨୦୨୬ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ଟେକ୍ନୋ-ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ରଫେସର (ଡକ୍ଟର) ଶୁଭ୍ରଜିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସୁଗମ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଫେସର ଶକ୍ତିନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।
ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ହିଣ୍ଡୋଲକୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡର ବିଭୂତି ମିଶ୍ର, ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାମ ନାରାୟଣ ସାବତ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜିଆଇଇଟି, ଚିତ୍ତ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସେବା,ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବାରିକ, ଆଞ୍ଚଳିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳକ, ଟିସିଏସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ପ୍ରଶାସକ, ବିସଲେରି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।
ସୁରଭି -୨୦୨୬ ରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଯେପରିକି ବୈଷୟିକ ଇଭେଣ୍ଟ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଭେଣ୍ଟ, ଅଣ-ବୈଷୟିକ ଇଭେଣ୍ଟ, କ୍ରୀଡା, ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ପ୍ରାୟ ୪୨୨୩ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲରେ ଉତ୍ସାହଜନକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସୁରଭି ଅଫିସିଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ୨୨୨୩ ଅନୁସରଣକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସଂଯୋଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ ପତ୍ରିକା ଏଣ୍ଡେଭର ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା।
ସୁରଭି -୨୦୨୬ର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶେଷ ଉତ୍ସବ ୨୨ ଫେବ୍ରୁଆରି, ୨୦୨୬ରେ ଜିଆଇଇଟିରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଉରକେଲାସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର (ଡକ୍ଟର) ଅମୀୟ କୁମାର ରଥ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଟେକ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସର ଏଚଆରବିସି ଏବଂ ଗ୍ରୋଥ୍ ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଲିପ୍ସା ମହାନ୍ତି, ଡେଲଏଟର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବଡୁ, ମ୍ୟାନେଜରଏଚଆର୍, ବିମଳ କୁମାର ରାଉଲ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୀତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା
୨୧ ଫେବୃଆରୀରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୃଣ୍ମୟ ଏମଏସଙ୍କ ମନୋରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଗାୟିକା ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୀତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ପ୍ରଫେସର ତମସା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜିଆଇଇଟିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଅପାର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।