ରାଉରକେଲା (ମଳୟ ରଂଜନ ସାହୁ):ରାଉରକେଲା ନିକଟରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଏୟାର ପ୍ରକାରର ବିମାନ (କାରାଭାନ୍ ୨୦୮) ରେଜିନ୍ VT-KSS ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲା ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିଲା। ଏହା ଅପରାହ୍ଣ ୧୨ଟା ୨୭ରେ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଦୁଇଜଣ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ।
ରାଉରକେଲା ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ୮ ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ବିମାନ ବାହିନୀ ଜଲଦା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ପାଇଲଟ୍ମାନେ ଅବତରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି। ସୂଚନା ପାଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାଉରକେଲାର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୩ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଲଟ୍ +୧ ପାକ୍ସ ଆରଜିଏଚ୍, ରାଉରକେଲାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ଚିକିତ୍ସା/ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି।
ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ମଣ ନଜର
ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଡିଜିସିଏ), ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିସିଏ) ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଡିଜିସିଏ/ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ଏଏଆଇବି)କୁ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବ।ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ) ଏହି ମାମଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେକୌଣସି ବିକାଶ ଘଟିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀ, ପାଇଲଟ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପୃଥକ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଜାରି କରୁଛି।
କେମିତି ଥିଲା ଘଟଣା?
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜଲଦା କାଏଁସର ଗ୍ରାମର ଏକ ପଡିଆ ନିକଟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ୯ଟି ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ୨ଜଣ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ୬ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଜଲଦା, ରଘୁନାଥପାଲି ପୁଲିସ, ଲାଠିକଟା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଥିଲେ।
