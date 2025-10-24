ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ଇସ୍ରୋ) ଏହାର ଜାତୀୟ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସେନ୍ସିଂ କେନ୍ଦ୍ର (NRSC) ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଆଇଆଇଟି) ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ। 

ସୁନ୍ଦରବନ ଡେଲ୍ଟାରୁ ଗତିଶୀଳତାର ମ୍ୟାପିଂ

ଏହି ସହଭାଗୀତା ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସହିତ ଭୌତିକ ଏବଂ ଜୈବଭୌମିକ ରାସାୟନିକ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗତିଶୀଳତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ପାଇଲଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁନ୍ଦରବନ ଡେଲ୍ଟାରୁ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗତିଶୀଳତାର ମ୍ୟାପିଂ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଅଧୀନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୁଝାମଣା

ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ରରେ ଇସ୍ରୋର ଡକ୍ଟର ଏସ.କେ. ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ (ଏନଆରଏସସିର ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ) ଏବଂ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଫେସର ପି. ଦିନାକର (ଡିନ୍-ପ୍ରାୟୋଜିତ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପରାମର୍ଶଦାତା) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମାରୋହରେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଫେସର ସି.ଏନ. ଭେଣ୍ଡେ (ଡିନ୍-ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଏବଂ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ); ଡକ୍ଟର ଆର.କେ. ସିଂହ (ସ୍କୁଲ୍-ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ଓସେନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସାଇନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ); ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ, ଓସେନ୍ ଏବଂ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସାଇନ୍ସର ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଇସ୍ରୋର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

