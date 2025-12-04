ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆମେରିକାର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସଙ୍ଗଠନ ‘ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଦ ଆମେରିକାସ୍’ (ଓସା) ପକ୍ଷରୁ ଡିସେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ଦିନ ‘ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଠାଗାର ସମ୍ମିଳନୀ-୨୦୨୫’ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପଠାରେ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦିନେ ସବୁ ବୟସ ଓ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠାଗାର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଧୁନିକ ପାଠାଗାରର ପରିଭାଷା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଠାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ପାରିବ ଏହା ଉପରେ ‘ଓସା’ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇବ୍ରେରି ନେଟୱର୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି।
‘ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଠାଗାର ସମ୍ମିଳନୀ-୨୦୨୫’ ଅବସରରେ ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏନେଇ ‘ଓସା’-ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଠାଗାର ଅଭିଯାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମିଳନୀର ଆବାହକ ଶ୍ରୀ ନିଶିକାନ୍ତ ସାହୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଟ ୪ଟି ଅଧିବେଶନ ହେବ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପାଠାଗାରର ପରିଚାଳକ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଲେଖକ, ଶିକ୍ଷାବିତ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଧୁନିକ ପାଠଗାର ଆନ୍ଦୋଳନ କିଭଳି ସମାଜର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।
ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଲୋଚନା
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ଉନ୍ନୟନ କମିସନର ଉମା ମହାଦେବନ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଠାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିପରି ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ମଡେଲ ହୋଇପାରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତା’ ସହ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାୟୀ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ, ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଠାଗାର ଆଇନ-୨୦୦୧ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଲାଇବ୍ରେରି ସର୍କୁଲାର ୨୦୧୮ର ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।
ବଦଳିଛି ପାଠାଗାରର ରୂପରେଖ
ଆଜିର ଦିନରେ ପାଠାଗାରର ରୂପରେଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଆଧୁନିକ ପାଠାଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ନାଗରିକ-ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନର କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ସହ ଏହା ଯୁବପିଢ଼ିର ନିଯୁକ୍ତି-ଉପଯୋଗୀ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ଲୋକଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ବିକାଶ ଆଦି ଦିଗରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାଠାଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରମୁଖ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ପାଠାଗାର ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଓସା ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
