ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅରୋମିରା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ସଂଗୀତ ଭିଡିଓ ସଂକଳନ ସ୍ଥାନୀୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି l ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ମହାନ୍ତି ହେଜମାଦି, ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ, ଗୀତିକାର, ଶିକ୍ଷାବିତ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ, ଡକ୍ଟର ଆଦ୍ୟାଶା ଦାସ, ଡକ୍ଟର ସୁସ୍ମିତା ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତା ଗୋସେଇଁ ଏବଂ ଦେବ ମେହେର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ସୁସ୍ମିତା ଦାସ ଏବଂ ବହୁ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଯୁବ କ୍ରିଏଟର ଦେବ ମେହେରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ, ଡକ୍ଟର ରାୟଙ୍କ ଲିଖିତ କବିତା, ୯୦ ମିନିଟର ଅଡିଓ-ଭିଜୁଆଲ୍ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଅନୁକୂଳନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଆଲବମ୍ ଉନ୍ମୋଚନ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସଂଗଠିତ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ।
କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁସ୍ମିତା ଦାସ ଏବଂ ଆଦ୍ୟାଶା ଦାସଙ୍କ କଣ୍ଠର ସଙ୍ଗୀତକୁ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେଠୀ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗୀତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଦୃଶ୍ୟର ଗଭୀରତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ l
ଏହି ସଂକଳନଟି ଏକ ସଫଳ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଭିନ୍ନ ସଂଗୀତ ଭାଷା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆକାର ଦେଇଥିଲା ଯେପରିକି ;
ଡକ୍ଟର ଆଦ୍ୟାଶା ଦାସଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କିଏ ବୁଝି ପାରେ ମତେ.., ସୁଦୀପ ପ୍ରଭୁ ଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଅମୁହାଁ ଦେଉଳ...ଏବଂ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ମୁଁ ସାଧନାରେ... ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l
ଅରୋମିରା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଏକ ବିରଳ ସଙ୍ଗମ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା । ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସୂଚିତ କରି, ନାରୀତ୍ୱର ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନ୍ୱେଷଣ ଶବ୍ଦ, ମଞ୍ଚ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ପ୍ରକାଶନ ଦେଖାଇଥିଲା ।
ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆଲବମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ, ଯାହା ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାପକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ ଆରୋମୀରାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ l