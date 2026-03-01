ସକାଳେ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ ଠାରୁ ରାତିରେ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ଓ ସମାଜରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ଏଭଳି କିଛି କହିଦେଉ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସଂପର୍କକୁ ତିକ୍ତ କରି ନଥାଏ, ବରଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ଗ୍ଳାନିବୋଧ କରାଇଥାଏ। କାରଣ ମୁହଁରୁ ଥ‌େର କଥା ବାହାରି ଗଲେ ତାହା ଫେରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ବାଟ ହେଲା ସର୍ବଦା ମଧୁର ବଚନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କଥାରେ ଅଛି, ‘ବିନୟ ମଧୁର ବଚନ, କହି ତୋଷିବ ଜନମନ’। 

ଆମେ ମିଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ବାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ତ ହୋଇଥାଏ, ତା’ ସହ ସଂପର୍କ ବି ଭଲ ରହେ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିବା ସହିତ ଆମର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି- ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା କଡ଼ା କଥା କହିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧାରଣା ଭୁଲ୍‌। ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହେବା ସହ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହେବା ବିଧେୟ। 

