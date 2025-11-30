ଭୁବନେଶ୍ୱର: ‘ରେଡିଓ ଚକଲେଟ୍‌’ର ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଫ୍ୟାମିଲି ନଂ-୧ ସିଜନ୍‌-୭ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍‌ ଫିନାଲେ ଉତ୍କଳ କନିକା ଗ୍ୟାଲେରିଆ ମଲ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜଧାନୀର ୧୦ଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବଛା ହୋଇ ଆସିଥିବା ୧୦ଟି ପରିବାର  ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫ଟି ରାଉଣ୍ଡରେ ରାମ୍ପ ଵାକ୍‌, ଡମସେରାଜ, କୁଇଜ୍‌, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ‘ସମ୍ୱାଦ’ ଓ ‘କନକ ନ୍ୟୁଜ୍‌’ର ସମ୍ପାଦକ ତନୟା ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏଚ୍‌ଡିଏଫ୍‌ସି ବ୍ୟାଙ୍କର ଉପସଭାପତି ତଥା କ୍ଲଷ୍ଟର୍‌ ହେଡ୍‌ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉତ୍କଳ କନିକା ଗ୍ୟାଲେରିଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୈଦ, ‘ସପର୍‌ଷ୍ଟପ’ରୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସାହୁ, ‘କେନଙ୍କୋ ଏକ୍ସ’ରୁ ଶୁଭମ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଚାରକ ଭାବେ ଅଭିନେତା ଜୀବନ ପଣ୍ଡା, ‘ଅଙ୍କୁର ଫାଉଣ୍ଡେସନ’ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚିନ୍ମୟୀ ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ‘ଖୁସି ବସେରା’ର କୀର୍ତ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରିବାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ‘ଓଲଡ୍‌ ଏଲଆଇସି କଲୋନି’ର ମୌମିତା ବାଗଦୀ, ତୃତୀୟ ‘ବାଲାଜୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ’ ନେହା ଅଗ୍ରଵାଲଙ୍କ ପରିବାର ହୋଇଥିଲେ। ଆରଜେ ଅନୀଲ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ।

