ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଭେମ୍ବର ୧୬ରୁ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ଶୂନ ମୃତ୍ୟୁପକ୍ଷ’ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଶସ୍ତା ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ରହିଛି। କେହି ତୃଣମୂଳସ୍ତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ପରଖୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ କଥା, ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ଏମିତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଖି ବୁଜି ହୋଇଯାଉଛି। ତାହା ପୁଣି ‘ଶୂନ ମୃତ୍ୟୁପକ୍ଷ’ ପାଳନ ବେଳେ ଓ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକମାନଙ୍କରେ। ଏହା ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓ କମିସନରେଟ୍ ପୁଲିସର ଅପରିଣାମଦର୍ଶିତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି।
‘ଶୂନ ମୃତ୍ୟୁ ପକ୍ଷ’ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କମାଇବା। ନିରାପଦ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା।
ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ‘ଶୂନ ମୃତ୍ୟୁ ପକ୍ଷ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି। ରାଜଧାନୀର ସବୁ ଛକରେ ଅମାନିଆ ଚାଳକମାନେ ରଙ୍ଗ୍ ରୁଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି କି ସଚେତନ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ରସୁଲଗଡ଼ ଛକ ହେଉଛ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଛକ। ଏହି ଛକରେ ଉଭୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଚାରିଛକିଆ ଏହି ଛକରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଳକମାନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଯିବା ବଦଳରେ ସର୍ଟକଟ୍ ପାଇଁ ଡାହାଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଅପରପାର୍ଶ୍ବରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କାଦେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମାନ ସ୍ଥିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଜୟଦେବ ବିହାର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, ସହର ଭିତରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆ ସମ୍ମୁଖ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ଏଭଳି ଢ଼ଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ୍ ରୁଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯେ ଅପରପାର୍ଶ୍ବ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଏଥିପାଇଁ ଛୋଟବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟୁଛି। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୂନ ମୃତ୍ୟୁ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ଦିଗରେ ଏହି ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।