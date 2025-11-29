ଭୁବନେଶ୍ବର: କାହାଣୀ ଦର୍ଶନ ଶାତ୍ସ ବା ନୀତି ଶାତ୍ସ ନୁହେ। କାହାଣୀରେ ଯେତେ ଗଭୀର ଦର୍ଶନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାହା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାହାଣୀ ବର୍ଗର ନୁହେଁ। ଯାହା ହୃଦୟକୁ ଛୁଏଁ, ତାହା ହିଁ ଭଲ ଗପ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ ଆୟୋଜିତ ସଂଯୁକ୍ତା ନାୟକଙ୍କ ଲିଖିତ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ‘କାଳିଜହ୍ନ’ ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟଅତିଥିଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟିକା ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଗାଳ୍ପିକା ସଂଯୁକ୍ତା ଜଣେ ନିଆରା ସ୍ରଷ୍ଟା। କାରଣ ସେ ଜହ୍ନକୁ କାଳି କହିଛନ୍ତି। ଜହ୍ନକୁ ଏଭଳି ଆଖ୍ୟା ଆଗରୁ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଜହ୍ନ ପ୍ରକୃତରେ କାଳି, କିନ୍ତୁ ଜହ୍ନର କୃତ୍ରିମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ କବିତା ଓ ଗଳ୍ପରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଲେଖିକା ସମସ୍ତ ଗଳ୍ପରେ ସେ ଭେଟିଥିବା, ଦେଖିଥିବା ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ସଂଯୁକ୍ତା ମୋ ଗାଆଁ ପାଖର ଝିଅ। ତାଙ୍କ ଲେଖା ମୋ ପୁରୁଣା ଅନୁଭୁତିକୁ ପୁଣି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛି’।
‘ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମିଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍’ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌମ୍ୟରଂଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିତ୍ବ କରି କହିଥିଲେ, ଗଳ୍ପ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଭିତରେ ସରଳ ରେଖାଟିଏ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ। ଭାଷା ଓ ଭାବ ସାହିତ୍ୟର ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ। ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସହଜ ଓ ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହେଉଛି ଗଳ୍ପ। କାଗଜ ଓ କାଲି ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ, ଗଳ୍ପକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖାଯାଇ ପାରେ। ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟର ଦାୟିତ୍ବ ବିଷୟାନ୍ତର ହେଇଯାଉଥିବା ସମାଜକୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ହେବା କଥା। ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିଭାବେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାଶ କହିଥିଲେ, ଭିନ୍ନ ଏକ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଲେଖକ ଅମଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ନିଜର ଗଳ୍ପ ଲେଖେ ବୋଲି କହିବା ସହ ଲେଖିକାଙ୍କ ଲିଖିତ ସମସ୍ତ ଗଳ୍ପକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ଲେଖିକା ସଂଯୁକ୍ତା ନାୟକ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଲେଖିକା ହେବା ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖି ନଥିଲି। ଗାଳ୍ପିକା ହେବାପାଇଁ ମୁଁ ଗପ ଲେଖିନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଲେଖି ନଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ କଥା ଲେଖିଛି। ‘କାଳିଜହ୍ନ’ରେ ସ୍ଥାନିତ ଲେଖା ‘ସମ୍ବାଦ’, ‘କଥା’ ଭଳି ଏକାଧିକ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗଳ୍ପରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଏବେ ଆଉ ଇହଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ଏବେବି ଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଲେଖିକା ନିଜ ପୁସ୍ତକକୁ ଝିଅ ଗୌତମୀ ଦାସ ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସଂଘମିତ୍ରା ଭଞ୍ଜ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶନି ସଂସ୍ଥା ବ୍ଲାକ୍ ଈଗଲ ବୁକ୍ସର ଅଶୋକ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ।