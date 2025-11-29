ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥର ଚକଗୁଡ଼ିକ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ହାଟ ପଛପଟେ ତିନି ବର୍ଷର ୧୨ଟି ଚକ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରୁକୁଣା ରଥ ଯାତ୍ରା ପରେ ରଥରୁ ବାହାରିଥାଏ ୪ଟି ଚକ। ଏହି ଚକର କାଠକୁ ସେବାୟତ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ନିଅନ୍ତି। କାଠଗୁଡ଼ିକ ନେବା ପରେ ସେଥିରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ସବୁ ପୁଣି ରଥ କାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗତ ୩ ବର୍ଷ ହେଲା ରଥର ଚକର କାଠକୁ କେହି ନେଉ ନାହାନ୍ତି। କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉ ନଥିବାରୁ ଚକଗୁଡ଼ିକ କେହି ନେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଏବେ ୩ ବର୍ଷର ୧୨ଟି ଚକ ପଡ଼ି ରହିଛି।
ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଚକଗୁଡ଼ିକ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଚକ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟନୀର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଗୋଟିଏ ଚକ ମନ୍ଦିର ଚର୍ଚେୟିତ ସେବାୟତ, ଗୋଟିଏ ଚକ ମହାରଣା ସେବାୟତ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚକ କରଡ଼ା ସେବାୟତ ନେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ କାଠ ନେଇ ଜାଳେଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ କାଠ ପାଇଁ ଚକକୁ ଭାଙ୍ଗି ନେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଜାଳେଣି ପାଇଁ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନି। କଣ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଚକକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ନଚେତ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ପୁଣି କଣ୍ଟା କିଣାଯାଉଛି। ଅଥଚ ପୁରୁଣା ଚକରୁ କଣ୍ଟା ବାହାର କରାଯାଉନି ବୋଲି ସେବାୟତମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେବାୟତ ଗୋପାଳ ମକଦ୍ଦମ କହନ୍ତି କଣ୍ଟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କଣ୍ଟା କିଣାଯାଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ ରଥ ଚକ ଚିରା ଯାଉନି। ଏନେଇ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟନୀର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହନ୍ତି ଏନେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ।