ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖେସାରୀ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କର। କରକାଟ ଆସନରୁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଭୋଜପୁରୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ପବନ ସିଂଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜ୍ୟୋତି ସିଂହ ଏଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସୁପରଷ୍ଟାର ଖେସାରୀ ଲାଲ ଯାଦବ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି)ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପବନ ଓ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଖେସାରୀ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ଖେସରୀ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି।

ପବନ ବି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହେଁ

କରକାଟ ଆସନରୁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପବନ ସିଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତି ସିଂଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଦେଖ, ମୁଁ ଏହା ଉପରେ କିଛି କହି ପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହା ଉପରେ କ’ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ, ସେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିବେ କି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି, ସେ ବି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ।"

ଖେସାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଖେସରୀ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଥିଲି। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାଉଜ, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଦରକାର, ମୋତେ କହିପାରିବ। ମୁଁ ଆସିବି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ବାହାର କରି ମୋ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନକୁ ଆସିବାକୁ ମୁଁ ଖେସାରୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି।"

