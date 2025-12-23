ଦର୍ପଣଟିଏ ଥାଉ

ସରୋଜ ବଳ

ନାଁ କରା କମ୍ପାନି
ଦି’ ଚାରି ହଳ ଦାମିକା ପୋଷାକ
ଥାଉ କି ନଥାଉ
ଦେହମୁଣ୍ଡ ପୋଛିବାକୁ କିନ୍ତୁ
ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ଥାଉ
ଥାଉ ତା’ ଭିତରେ ଝାଳଗନ୍ଧର
ଦଲକାଏ ଧଇଁସଇଁ ସମୟ

Advertisment

ଖାଲି ପଡ଼ିଥାଉ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ କି
ଶୁଖି ମରିଯାଉ ପଛେ ଗେଣ୍ଡୁଗଛ
ଚଉଁରାରେ କିନ୍ତୁ
ଚହଲୁଥାଉ କେଇପତ୍ର ତୁଳସୀ
ଜଟାରେ ତା’ର ଖୋଷାଥାଉ
ବିଶ୍ୱାସର ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଖୁସି

ସରିଯାଉ ପଛେ ଜାଳେଣି
ଲିଭିଯାଉ ପଛେ ଚୁଲି
ଉଷ୍ମତା ଟିକେ ବାକିଥାଉ ବଳକା ପାଉଁଶରେ
ଶୋଇଥାଉ ପୁଷିବିଲେଇଟିଏ
ଜାକିହେଇ ଚୁଲିକୁ, ଅଳପ ନିଦରେ

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ- Fake Funeral, Madhya Pradesh: ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଶବ ସାଜିଲା ଝିଅ ! ପ୍ରେମ କରି ବାହାହେଲା ବୋଲି ମଶାଣୀରେ ଝିଅର ମିଛ ଶବସତ୍କାର କଲା ପରିବାର

ନଥାଉ ପଛେ ବାସ୍ନାତେଲ
ମୁହଁର ପ୍ରଲେପ
ଓଠ ପାଇଁ ନାଲିରଙ୍ଗ
ଆଖି ପାଇଁ କଳା
ନିଶ ସାଇଜ କରିବାକୁ ନଥାଉ କଇଁଚି
ନଥାଉ ପାନିଆ ଅଝଟ କେଶ ପାଇଁ
ଯାଏଆସେ ନାହିଁ

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ- 🔴 LIVE | News Updates 23th Dec 2025: ସାମୁହିକ ବଳି ସହିତ ଶୁଲିଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ,ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ,ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୀତ ଲହରୀ

ଖାଲି ତୁମ
ମୌଳିକ ହସର ବୟସ ମାପିବାକୁ
ଦର୍ପଣଟିଏ ଥାଉ
ଥାଉ, ଦେଖେଇବା ପାଇଁ
ତୁମ ଦର୍ପର ବ୍ରଣ!

ମୋ: ୯୯୩୮୫ ୩୯୩୭୯