ଦର୍ପଣଟିଏ ଥାଉ
ସରୋଜ ବଳ
ନାଁ କରା କମ୍ପାନିର
ଦି’ ଚାରି ହଳ ଦାମିକା ପୋଷାକ
ଥାଉ କି ନଥାଉ
ଦେହମୁଣ୍ଡ ପୋଛିବାକୁ କିନ୍ତୁ
ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ଥାଉ
ଥାଉ ତା’ ଭିତରେ ଝାଳଗନ୍ଧର
ଦଲକାଏ ଧଇଁସଇଁ ସମୟ
ଖାଲି ପଡ଼ିଥାଉ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ କି
ଶୁଖି ମରିଯାଉ ପଛେ ଗେଣ୍ଡୁଗଛ
ଚଉଁରାରେ କିନ୍ତୁ
ଚହଲୁଥାଉ କେଇପତ୍ର ତୁଳସୀ
ଜଟାରେ ତା’ର ଖୋଷାଥାଉ
ବିଶ୍ୱାସର ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଖୁସି
ସରିଯାଉ ପଛେ ଜାଳେଣି
ଲିଭିଯାଉ ପଛେ ଚୁଲି
ଉଷ୍ମତା ଟିକେ ବାକିଥାଉ ବଳକା ପାଉଁଶରେ
ଶୋଇଥାଉ ପୁଷିବିଲେଇଟିଏ
ଜାକିହେଇ ଚୁଲିକୁ, ଅଳପ ନିଦରେ
ନଥାଉ ପଛେ ବାସ୍ନାତେଲ
ମୁହଁର ପ୍ରଲେପ
ଓଠ ପାଇଁ ନାଲିରଙ୍ଗ
ଆଖି ପାଇଁ କଳା
ନିଶ ସାଇଜ କରିବାକୁ ନଥାଉ କଇଁଚି
ନଥାଉ ପାନିଆ ଅଝଟ କେଶ ପାଇଁ
ଯାଏଆସେ ନାହିଁ
ଖାଲି ତୁମ
ମୌଳିକ ହସର ବୟସ ମାପିବାକୁ
ଦର୍ପଣଟିଏ ଥାଉ
ଥାଉ, ଦେଖେଇବା ପାଇଁ
ତୁମ ଦର୍ପର ବ୍ରଣ!