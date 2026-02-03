ୱାସିଂଟନ/ଢାକା: ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ପୁଅ ସଜୀବ ୱାଜେଦ୍ ଜୟ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସଜୀବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୨ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପକ୍ଷପାତିତା ଓ ଜାଲିଆତି ହେବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଓ ଭୋଟ ଦେଇ ଏକ ମିଥ୍ୟା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଇନଗତ ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ନେତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ବାଂଲାଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ
ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସଜୀବ କହିଛନ୍ତି, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ଇସଲାମିକ୍ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୋର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ବାଂଲାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ
ଆମେରିକାର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବାସ କରୁଥିବା ସଜୀବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଂଲାଦେଶରେ କେବଳ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦଳକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ଏକ ପ୍ରହସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶେଷ ସୁଯୋଗ
ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରି ସଜୀବ କହିଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଏନପି ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ଓ ଜମାତ ୧୩୦ ଆସନ ଜିତିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୋଟ୍ ନଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବେଆଇନ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ବାଂଲାଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଆତଙ୍କବାଦ
ସଜୀବ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ମା ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ୧୭ ବର୍ଷ ଧରି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଶାସନ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦ ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆ ଯାଇନଥିଲା। ଆଜି ଲସ୍କର-ଏ-ତାଲିବାନ ନେତାମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ରାଲି କରୁଛନ୍ତି। ଅଲ-କାଏଦା ସଦସ୍ୟମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେପରି ବୃଦ୍ଧି ନପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଦେଶବାସୀ ଏକଜୁଟ ହେବା ଜରୁରୀ।