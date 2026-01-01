ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ସବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଏକ ମହାନ ସ୍ୱାଗତ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବନା ଆଣିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହି ବିଶେଷ ଦିନଟିର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନୂତନ ବର୍ଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ନିର୍ମଳ କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ଗଳ୍ପ ‘ଦୁଇ ହୃଦୟର ସ୍ୱର’...
- ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ନୂତନ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଠା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଖୁସି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼, ଚିନି କିମ୍ବା ମହୁ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ, ପାନ, ମାଛ ଏବଂ ଦହିକୁ ଶୁଭ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହା ସେବନ କରାଯାଏ।
- ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଗୁଡ଼ ସହିତ ନିମ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି, ଯାହା ଜୀବନରେ ମିଠା ଏବଂ ତିକ୍ତ ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରତୀକ।
- ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପୋଙ୍ଗଲ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଭାତ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, କାରଣ ଭାତ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଧନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ।
- ଚୀନ୍ ନବବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ସୁନା ମୁଦ୍ରା ପରି ଡମ୍ପଲିଂ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ନୂତନବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଦିନ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁଡୁଲ୍ସ ଏବଂ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି।
- ଜାପାନରେ, ଓସେଚି ରିଓରି ହେଉଛି ଛୋଟ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଲାଖ ପାତ୍ରରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ଏହା ନୂତନ ବର୍ଷର ପାଳନ କରିବାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। କଳା ବିନ୍ସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରତୀକ। ହେରିଂ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଜନନଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ମିଠା ଗୋଲ ଆମଲେଟ୍ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ।
- ଇଟାଲୀରେ, ମସୁର ଡାଲିକୁ ଧନ ଏବଂ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ କରାଯାଏ। ଇଟାଲୀୟମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନୂତନ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମସୁର ଡାଲି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଏବଂ ସସେଜ୍ ସହିତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ମୁଦ୍ରା ପରି ଆକୃତି ଧନର ପ୍ରତୀକ, ଏବଂ ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ୟୁରୋପର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିନ୍ସ ଏବଂ ମଟର ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ।
- ସ୍ପେନ ଏବଂ କିଛି ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶରେ, ନୂତନ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁର ଖିଆଯାଏ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ, ଲୋକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କରି ୧୨ଟି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଆନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ୧୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା। ଏହା ସ୍ପାନିସ୍ ଭାଷାଭାଷୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନୂତନ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
- ଆମେରିକାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ, କଳା ବିନ୍ସକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଧନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ହପିନ୍ ଜନ୍ କୁହାଯାଏ। ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଏବଂ ମକା ରୁଟି ସହିତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଫ୍ରିକୀୟ ଏବଂ ଯିହୁଦୀ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ପାଲଟିଲା ବାର୍: ୪୦ମୃତ, ୧୦୦ଆହତ