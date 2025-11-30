ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ପହିଲା ଦିନ ପୂରା ବିଶ୍ବ ଏଡ୍ସ୍ ସଚେତନତା ଦିବସ ପାଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସତରେ କ’ଣ ଆମେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହୋଇଛେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ‘ନା’। ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ଏଡ୍ସ୍ ଓ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣ ସଂପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। କାରଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହାରାହାରି ୩୦୦୦ ଲୋକ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୬୬,୧୨୧ଜଣ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମିଥିଲେ ବି ଏଡ୍ସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ରାଜ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ୨୦୦୦ରୁ ୨୦୨୨ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ୧୫ ଲକ୍ଷ ୭୨ ହଜାର ୯୯୦ଜଣଙ୍କର ଏଚ୍ଆଇଭି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧୭,୪୪୮ଜଣଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନାରେ ଭୂତାଣୁ ଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଏଡ୍ସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର। ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସଂକ୍ରମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସଂପର୍କ ବି ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୁଣି ସଂକ୍ରମିତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମର କାରଣ ପାଲଟୁଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସଚେତନତାର ଅଭାବ। ସୁରକ୍ଷିତ େଯୗନସଂପର୍କ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିପାରନ୍ତା। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ନୁହେଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଅନଗୁଳ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଅଧିକ ଏଡ୍ସ୍ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ।
ନିକଟରେ ସମ୍ବଲପୁର ମଣ୍ଡଳ କରାଗାରରୁ ୩ଜଣ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଜେଲ୍ରେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ସେବନ ବାରଣ ଥିବା ବେଳେ କଏଦୀ କେମିତି ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ? ୩ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା। ଏଣୁ ସ୍ବତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜେଲ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କଏଦୀଙ୍କର ଏଚ୍ଆଇଭି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ତ? ସେଠାରେ କଏଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ସଂପର୍କ ନାହିଁ ତ? ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ସ୍ କାୟା ମେଲାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୮୬ଜଣ ଏଡ୍ସ୍ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୩୦ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ କିନ୍ନର ଏବଂ ୪୭ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମିତ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁଣି ୯ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ। କେବଳ ଅଗଷ୍ଟରେ ଚିହ୍ନଟ ୯ଜଣ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨ଜଣ କିନ୍ନର ଅଛନ୍ତି।
କିନ୍ନରମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ସମିତିର ସଂପାଦିକା ଆଭାରାଣୀ ଚୌଧୁରୀ କହନ୍ତି, ‘‘ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମେ କିନ୍ନର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ଆଜିକାଲି ମହିଳା ଦେହଜୀବୀଙ୍କ ସହ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଅପେକ୍ଷା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ସହ ସଂପର୍କରୁ ଏଡ୍ସ ଅଧିକ ବ୍ୟାପୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ରାତିରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆଉ ଏହି କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।’’
ସଂକ୍ଷେପରେ ଏଡ୍ସ୍
ଏଚ୍.ଆଇ.ଭି. ଭୂତାଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରେ। ଫଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁସ୍ଥତା ସହଜରେ ଭଲ ହୁଏନାହିଁ। ଔଷଧ ସହଜରେ କାମ ଦିଏନାହିଁ। ଶେଷରେ ସାମାନ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗୀକୁ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରରେ ଭୂତାଣୁ ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ରହି ଏଡ୍ସ୍ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରିଦିଏ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟକାରଣ। ଏହାବାଦ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହୃତ କିମ୍ବା ଏକାଧିକବାର ବ୍ୟବହୃତ ସିରିଞ୍ଜ୍ ଓ ଛୁଞ୍ଚି ଦ୍ବାରା ଏଡ୍ସ୍ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସିରିଞ୍ଜ୍ ଓ ଛୁଞ୍ଚି ଦ୍ବାରା ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟର ସିରିଞ୍ଜ୍ ବା ଛୁଞ୍ଚି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଏଡ୍ସ୍ ହୋଇଥାଏ।
ସଚେତନତା ହିଁ ନିରାକରଣର ସୂତ୍ର
ଏଡ୍ସ୍ ସଚେତନତା, ଚିହ୍ନଟ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ଜାତୀୟ ଏଡସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୧୬୭ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍-ଏଲୋନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଆଣ୍ଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ରହିଛି। ୧୨୩୨ଟି ସ୍କ୍ରିନିଂ ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟକରୁଛି। ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପିଏଲ୍ଏଚ୍ଆଇଭିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ୍ ୨୦ଟି ଆଣ୍ଟି-ରେଟ୍ରୋଭାଇରାଲ୍ ଥେରାପି ସେଣ୍ଟର୍ (ଏଆର୍ସିଟିସି) ଅଛି। ଏମଧ୍ୟରୁ ୧୭ଟି ଲିଙ୍କ୍ ଏଆର୍ଟିସି ସହିତ ୧୨ଟି କେୟାର୍ ସପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଛି। ଏଚ୍ଆଇଭି ସଚେତନତା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ୮୦୦ ଗ୍ରାମରେ ସମୁଦାୟ ୫୨ଟି ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟର୍ଭେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ୭ଟି ଲିଙ୍କ୍ ୱାର୍କର୍ ସ୍କିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଯୌନ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ଟ୍ରାକ୍ଟ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ୪୦ଟି ଡିଏସ୍ଆର୍ସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ମୋଟ ୧୫୦୦ଟି ରେଡ୍ ରିବନ୍ କ୍ଲବ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆ ଓ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୫୦୦/- ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ ୧୧ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରାଯାଇ ମୋଟ୍ ୫୦୧୮ଟି ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ୧,୮୫,୧୮୯ଜଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଏଡ୍ସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
-ଡା. ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓସାକ୍ସ
