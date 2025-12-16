ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ବଢ଼ି ଶ୍ବାସକ୍ରିୟାକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି। ବାହାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିଲେ ଘର ଭିତର ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହେ ନାହିଁ। ବାୟୁକୁ ସତେଜ ତଥା ପରିଷ୍କାର କରିବାର ଏକ ସରଳ ଉପାୟ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ସଫା କରୁଥିବା ଗଛ ଲଗାଇବା। ସେଭଳି କିଛି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ: ଏହା କମ୍ ଆଲୋକରେ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯତ୍ନ ଲୋଡ଼ିଥାଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବ୍ୟସ୍ତ ଘର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ପସନ୍ଦ।
ସ୍ପାଇଡର ପ୍ଲାଣ୍ଟ: ଲମ୍ବା ତଥା ଅଙ୍କାବଙ୍କା ପତ୍ରଧାରୀ ସ୍ପାଇଡର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କମ୍ ଆଲୋକରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହାର ହାଲୁକା ବାୟୁ-ବିଶୁଦ୍ଧୀକରଣ କ୍ଷମତା ଉଚ୍ଚ ଏକ୍ୟୁଆଇ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପାଦେୟ।
ଆରେକା ପାମ୍: ଆରେକା ପାମ୍ର ନରମ ତଥା ହାଲୁକା ପତ୍ର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମେଲିପାରେ। ଏହା କୋଠରିର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ପିସ୍ ଲିଲି: ଛାଇଯୁକ୍ତ କୋଣରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଏବଂ ନିୟମିତ ପାଣି ଲୋଡୁଥିବା ପିସ୍ ଲିଲି ଗଛର ନରମ ପତ୍ର ବାୟୁକୁ ହାଲୁକା କରିଥାଏ। ଏହା ସତେଜତା ଲୋଡୁଥିବା ଶୟନ କକ୍ଷ କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
ରବର ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍: ବଡ଼ ତଥା ଚକଚକିଆ ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ରବର ଗଛ ଆଂଶିକ ଛାଇରେ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ଦରକାର କରି ନଥାଏ। ଏହା କକ୍ଷରେ ତାଜା ଅନୁଭବ ଆଣିଥାଏ।
ଜେଡ୍ଜେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ: ସର୍ବନିମ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଥିବା କୋଠରି ପାଇଁ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଳ୍ପ। ଏହାର ଘନ, ଚକଚକିଆ ପତ୍ର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ତାଜା ରହିଥାଏ। ଅଳ୍ପ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଲୋଡୁଥିବା ଏହି ଗଛ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ଚାହୁଁଥିବା ଘର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।