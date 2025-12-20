ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଶୀତ ଦିନେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବିନା କୌଣସି ଘର ନାହିଁ, ତାହା ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଲଗାଯାଉ କିମ୍ବା ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉ। ଏହା ଆମ ଚର୍ମ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉଭୟର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ କେଉଁ ପାତ୍ରରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ରଖିବା ଉଚିତ?
ନଡ଼ିଆ ତେଲର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, କାଚ ପାତ୍ରରେ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାତ୍ରରେ କେଉଁଠାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ନଡ଼ିଆ ତେଲକୁ ସତେଜ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରଖିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପାତ୍ର ବାଛିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରି।
ନଡ଼ିଆ ତେଲ ପାଇଁ କାଚ ପାତ୍ର କାହିଁକି ଭଲ?
ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାଚ ପାତ୍ର କିମ୍ବା ପାତ୍ରକୁ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ କାଚ ନଡ଼ିଆ ତେଲର ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। * କାରଣ କାଚ ଏକ ଅଣ-ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ। କାଚ ପାତ୍ରରେ ତେଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପବିତ୍ରତା, ସତେଜତା ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଏହାର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।
- ଶୀତଦିନେ ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ କଠିନ ହୋଇଯାଏ, ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଏକ ମୃଦୁ ଜାଳେଣି କିମ୍ବା ଉତ୍ତାପରେ ପ୍ରକାଶ କରି ତରଳି ପାରିବ। ଏହା କାଚ ପାତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାତ୍ରରେ ଏହା ନିରାପଦ ନୁହେଁ।
- ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାତ୍ରରେ BPA ପରି କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରହିପାରେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାତ୍ରରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଗରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ତେଲରେ ଲିଚ୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।
- ଯଦି ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ତେଲକୁ କାଚ ପାତ୍ର କିମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ତେବେ କାଚ ତେଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲାଭଦାୟକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ।
- କାଚ ତେଲରେ ଥିବା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। ତଥାପି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାତ୍ର କିମ୍ବା ବୋତଲରେ BPA ଏବଂ phthalates ଭଳି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ତେଲର ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ତାଜାତା ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
- ନଡ଼ିଆ ତେଲ କାଚରେ ରଖିବା ଦ୍ବାରା ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ। କାଚ ବାୟୁ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ନଡ଼ିଆ ତେଲକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସତେଜ ରଖେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରୋକେ।
- କାଚର ଏକ ବନ୍ଦ ପୃଷ୍ଠ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ କୌଣସି ଗାତ କିମ୍ବା ଫାଟ ନଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ କିମ୍ବା ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ମସଲା ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ତେଲ କିମ୍ବା ଗନ୍ଧ କଣିକା କାଚ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ।
