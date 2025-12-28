ନିଜ ସହ ନିଜେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଚାପ ଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭୟ ଚିନ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଏହା ମାସ ମାସର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପରାଜିତ କରିପାରେ। ଅନେକ ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।
ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ,ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ନିୟମିତ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପାଞ୍ଚଟି ଉପାୟ ଶିଖନ୍ତୁ ଯାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଭୟକୁ ଦୂର କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଟପର୍ ପରି ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସାହସ ଦେବ।
ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ଭୟକୁ କିପରି ଦୂର କରିବେ?
ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏକାଥରେ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବଡ଼ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ବିଷୟ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଡୋପାମାଇନ୍ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦିଏ।
ବୁଝିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ
ଚାପରେ ପ୍ରଥମେ ମନେରଖିଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପରେ ମନରୁ ଲିଭିଯାଇଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସହଜରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରିବେ। ପାଠ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ବାରା ଆପଣ ସେହି ଜିନିଷକୁ ସହଜରେ ମନେରଖିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୁପ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକତା ପଦବୀରେ ଥାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଭାନ ହୋଇଯାଏ।
ପରୀକ୍ଷା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ
ଘରେ ପରୀକ୍ଷା ପରି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ବିତାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସେହି ପରିବେଶରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗିବ ଯେପରି ଆପଣ ଆଉ ଏକ ମକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମାର୍କିଂ ସ୍କିମ ବୁଝିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ନିଦ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସାଲିସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଚା ଏବଂ କଫି ପିଇ ରାତି ବିତାଇଥାନ୍ତି। ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରି-ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ୍ କର୍ଟେକ୍ସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସଜାଗ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ ସାତ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଏବଂ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ, ଘରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ।
ନିଜ ସହ ନିଜେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ
ପରୀକ୍ଷାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ନିଜ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରର ଶିକ୍ଷଣ ଗତି ଭିନ୍ନ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ହେବା କେବଳ ସମୟ ନଷ୍ଟ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ।