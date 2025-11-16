ଅଣ୍ଡାରେ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ଥାଏ ଜାଣନ୍ତୁ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଣ୍ଡା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଆସିଛି। ଏହା ଶିଶୁଙ୍କ ପୁଷ୍ଟିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅବଦାନ ଅଟେ। ଅଣ୍ଡାରେ ୧୭ଟି ବିଭିନ୍ନ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ବ ରହିଥାଏ। ଅଣ୍ଡା କେବଳ ପ୍ରାତଃଭୋଜନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଣ୍ଡାର। ବଢୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଅଣ୍ଡାରୁ ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବାକୁ କହିଥାଆନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ଅଣ୍ଡାରେ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ଥାଏ ଜାଣନ୍ତୁ...
କୋଲାଇନ୍
ଅଣ୍ଡା କୋଲାଇନ୍ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ଏହି ପୁଷ୍ଟିକର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ଶରୀରକୁ ଆସିଟେଲକୋଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। କୋଲାଇନ୍ ଶିଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ନୂତନ ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଗଠନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯାହା ଶିଶୁଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢାଇଥାଏ।
ଲୁଟିନ୍ ଏବଂ ଜିଆକ୍ସାନ୍ଥିନ
ଅଣ୍ଡାରେ ଲୁଟିନ୍ ଏବଂ ଜିଆକ୍ସାନ୍ଥିନ ରହିଥାଏ। ଯାହା ଶିଶୁଙ୍କ ଆଖିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାସହ, କ୍ଷତିକାରକ ନୀଳ ଆଲୋକରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଲ୍ୟୁଟିନ୍ ଏବଂ ଜିଆକ୍ସାନ୍ଥିନର ଅଧିକ ସେବନ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଥାଏ। ଏହି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରିଥାଏ।
ପ୍ରୋଟିନ୍
ଅଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଶିଶୁଙ୍କ ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ହାଡ଼ ବିକାଶଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିକଶିତ କରେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତ ଜଳଖିଆ ଭଳି ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଜଳଖିଆ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପେଟ ପୁରିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
ଭିଟାମିନ୍ ବି12
ଅଣ୍ଡାକୁ B12ର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଶରୀରକୁ ୪୬ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଯୋଗାଇଥାଏ।