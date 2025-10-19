ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ପର୍ବ କେବଳ ଆଲୋକ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜାର ପର୍ବ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଘରକୁ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବାର ପାଇଁ ଏହିଦିନକୁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ସୋମବାର ପଡୁଛି।
ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଶଙ୍ଖ କିଣିବାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ କ’ଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା।
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶଙ୍ଖକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଶୁଭତାର ଏକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଦୀପାବଳିରେ ଶଙ୍ଖ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ।
ହିନ୍ଦୁ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀରେ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦିନ ଶଙ୍ଖ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।
ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ କିଣିବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଶଙ୍ଖ ବାଛିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଧଳା କିମ୍ବା ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ଶଙ୍ଖକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶଙ୍ଖକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭାଇ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦିନ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ।
