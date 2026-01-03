ମାଘ ମେଳାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ମାଘ ମେଳା ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫାଲଗୁନ ମାସରେ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଶେଷ ହୁଏ। ୨୦୨୬ରେ ମାଘ ମେଳା ଆଜି ଜାନୁଆରି ୩ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଏବଂ ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ପୂଜା ଏବଂ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। 

ସନାତନଙ୍କ ମହାନ ପର୍ବ

ମାଘ ମେଳାକୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କୁମ୍ଭ କୁହାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମାଘ ମାସରେ ପ୍ରୟାଗର ସଂଗମରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋକ୍ଷ ପଥରେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ୪୪ ଦିନ ଧରି, ଭକ୍ତମାନେ ସଂଗମର ବାଲିରେ କଠୋର ଜପ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଘ ମେଳାରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୦-୧୫୦ ନିୟୁତ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାଘ ମେଳାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଯଜ୍ଞର ସମାନ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ଓ ପାପ ମଧ୍ୟ ଧୋଇଥାଏ। ତଥାପି ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଏଥର ମାଘ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅନୁସରଣ କରି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। 
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘରେ ରହି ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରସନ୍ନ କରିବେ।

ଏହି ୩ଟି ଉପୟାରେ ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତୁ…

  • ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ କଳା ତେଲ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିବ।
  • ଯଦି ଆପଣ ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ନାନ ସମୟରେ “ହର ହର ଗଙ୍ଗା” ଜପ କରନ୍ତୁ।
  • ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସର୍ବଦା ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁ, ତେବେ ମାଘ ମେଳାର ଶୁଭ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମନ୍ଦିରରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ।

୨୦୨୬ ମାଘ ମେଳାର ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ନାନ:

ମାଘ ମେଳା ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ତିଥିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ, ମାଘ ମେଳାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାସ୍ନାନ ଜାନୁଆରି ୧୪ ତାରିଖ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦେବୀ-ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଏକ ସୁଯୋଗ। ମାଘ ମେଳା ସମୟରେ ମୋଟ ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ନାନ ହେବ।

  • ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା- ୩ ଜାନୁଆରି 
  • ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି-୧୪ ଓ ୧୫ ଜାନୁଆରି
  • ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟା- ୧୯ ଜାନୁଆରି
  • ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ- ୨୨ ଜାନୁଆରି
  • ମାଘି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା- ୧ ଫେବ୍ରୁଆରି
  • ମହା ଶିବରାତ୍ରୀ- ୧୫ ଫେବ୍ରୁଆରି

