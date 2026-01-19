ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଫେବୃଆରି ୧ ତାରିଖରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ସେ ଚିକିତ୍ସା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିସ୍ତାର କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଲଭ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ବିକଶିତ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭାରତ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯେକୌଣସି ସୁଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳଦୁଆ।
ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ୨୦୨୨ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଏହାର GDPର ପ୍ରାୟ ୧୭ ରୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ଡଲାର ୧୨୦୦୦ ରୁ ଡଲାର ୧୩,୦୦୦ ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡପିଛା। ତଥାପି, ଏହାର ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହିଛି।
ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ?
ରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାର GDPର ପ୍ରାୟ ୫ରୁ ୬ ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ୮୦୦ ଡଲାର ରୁ ୧୦୦୦ ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ବ୍ୟାପକ ଅସମାନତା ରହିଛି। ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର GDPର ୬ ରୁ ୭ ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ୭୦୦ ଡଲାର ରୁ ୯୦୦ ଡଲାର ହୋଇଛି।
ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାର GDPର ମାତ୍ର ୩ ରୁ ୪ ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ମାତ୍ର ୧୦୦ ଡଲାର ରୁ ୨୦୦ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତଥାପି, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଭଳି ଯୋଜନା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରୁଛି।
ଭାରତର ପୂର୍ବ ଚିକିତ୍ସା ବଜେଟ୍ କିପରି ଥିଲା?
ପୂର୍ବ ବଜେଟ୍ରେ, ସରକାର ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଚିକିତ୍ସା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସୁଲଭ ଔଷଧ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୧୧ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ। ଏଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ବିସ୍ତାର, କର୍କଟ ଔଷଧ ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼, ନୂତନ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଏବଂ AIIMS ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି?
୨୦୨୬-୨୭ ଚିକିତ୍ସା ବଜେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ GDP ର ଅଂଶ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (IMA)ର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଶରଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମତରେ, ବଜେଟ୍ ରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୀର୍ଷକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ବାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଓ ଦରମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଜିନିଷ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଡାକ୍ତର ଅଗ୍ରୱାଲ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଏବଂ ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ GSTରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଉପରେ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ରାସ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେପରି ଜୀବନ ବୀମା ଟିକସମୁକ୍ତ, ସେହିପରି ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ରିହାତି ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ COVID-19 ପରଠାରୁ ଦେଶରେ ଚିକିତ୍ସା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସୌର ପ୍ୟାନେଲ, ଜେନେରେଟର, ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଉପକରଣର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। COVID ସମୟରେ ସ୍ଥାପିତ ଅନେକ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ଗୁଣବତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ତଦାରଖ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ, ନିରପେକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
