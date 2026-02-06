ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ‘ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ “ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା” ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଛି। ତଥାପି, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କାମ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି। କିଛି ଲୋକ ସକାଳେ ଭଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ କିଛି ରାତିରେ। ତୁମକୁ ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। କିନ୍ତୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନିଅ, ଏବଂ ଯଦି ତାହା ତୁମକୁ ଲାଭଦାୟକ ହୁଏ, ତେବେ କେବଳ ତାକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଗଠନରେ ଯୋଡ଼। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ନୀତିଗତ ଢାଞ୍ଚା ଛାଡି ନାହିଁ,” ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ।
“ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଗତି ଏପରି ହେବ ଯେ ମୋର ଗତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗରେ ରହିବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା ପହଞ୍ଚିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ,” ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଧା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ।
ଏହି ବର୍ଷ, ‘ପରୀକ୍ଷା ପେ ଆଲୋଚନା’ ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ଢାଞ୍ଚାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଶିଶୁ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ନୂତନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଏକ ବୃହତ୍ତର “ପରୀକ୍ଷା ଯୋଦ୍ଧା” ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ଅଂଶ ଯାହା ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ “ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚାପମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ” ଚେଷ୍ଟା କରେ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସାରା ଦେଶର ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଶାନ୍ତ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଚାପମୁକ୍ତ ଭାବରେ କିପରି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତ।
