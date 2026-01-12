ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ପିତାମାତାମାନେ କହିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଅଭିଭାବକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସନ୍ଦୀପ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଛଅଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଦୀପ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପିତାମାତାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ୫-୧୦ ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିବେ, ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଇବେ କି ଟ୍ରମ୍ପ?
୧. ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି କଣ କରିଛି?
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଶିଖାଏ। ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଖୁସି ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଜିନିଷରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ବରଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ସକାରାତ୍ମକ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ଏକ ଖୁସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ।
୨. ଆପଣ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଦିନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ?
ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ କରିବା ଏବଂ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରେ।
୩. ଆଜି କେହି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କି ତୁମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ?
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୟା ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ଭଳି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା ଉଭୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
୪. ଆଜି ଏପରି କଣ ଥିଲା ଯାହା ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ?
ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଦମନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା କହିବା ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେମାନେ ଭୟ କିମ୍ବା ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି।
୫. ଆଜି ତୁମେ ନିଜ ଉପରେ କାହିଁକି ଗର୍ବିତ?
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାଟିର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ସେମାନେ ନିଜର ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ଚିହ୍ନିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଶିଖନ୍ତି।
୬. କାଲି ପାଇଁ ତୁମର ଯୋଜନା କ’ଣ? କାଲି ତୁମେ କ’ଣ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ?
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବିକଶିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେମାନେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତି।
ଏହି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିପାରେ। ପିଲାମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣା ଏବଂ ବୁଝାଯାଉଛି। ଏହା ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରେ, ଏବଂ ପିଲାଟି ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ୫-୧୦ ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିପାରିବେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଆକାଶଛୁଆଁ ସୁନା-ରୁପା ଦର: ଦେଢ ଲକ୍ଷ ଟପିଯିବ କି ସୁନା ଦର...? ରୁପା ରେଟ୍ ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଛି ଡର