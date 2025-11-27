ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁବିଧ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଫି ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ କଭର କରେ।
ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମେରିଟ୍-କମ୍-ମିନ୍ସ (MCM) ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାଗଣା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି, SC, ST ଏବଂ PwD ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଫି ଛାଡ଼ ଏବଂ ୧୨୦ରୁ ଅଧିକ ଦାତା-ନିଧି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଆୟ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ବାର୍ଷିକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପରିମାଣ ୨୫୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ମେରିଟ୍-କମ୍-ମିନ୍ସ (MCM) ସ୍କଲାରସିପ୍
ଏହା ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରାଥମିକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯାହା ବାର୍ଷିକ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିବାରିକ ଆୟ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ବିଟେକ୍, ଏମଏ, ଏମଏସସି ଏବଂ ଏମପିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଏ।
