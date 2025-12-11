Dediapada Python Rescue : ଗୁଜୁରାଟର ଡେଡିଆପାଡ଼ାର କୋଲିୱାଲା ଗାଁରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବିରାଟ ଅଜଗର ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବନବିଭାଗକୁ ଖବର ହୋଇଥିଲା।  

ସିପିଆର ‌ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଅଜଗରର ଜୀବନ

ଖବର ପାଇବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ଅଜଗରକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ଅଜଗରଟିର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଥିଲା କି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହାର ମୃତ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଆନ୍ତା। ସାପର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସହି ପାରି ନଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାବିନଭାଇ । ସେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅଜଗରକୁ ମୁହଁରେ ସିପିଆର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 

କିଛି ମିନିଟର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ପରେ ଅଜଗରର ଶରୀର ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ଦଳ ଅଜଗରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଘଞ୍ଚଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

