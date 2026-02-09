୨୦୦୭ ମସିହା ଜାନୁଆରି ୨୯ ତାରିଖ ଭାରତୀୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପ ସହ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଥିଲା। ଏହି ଦିନ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ବ୍ରିଟେନ୍ର ରିଆଲିଟି ସୋ ‘ବିଗ୍ ବ୍ରଦର୍’ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଶିଳ୍ପା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିପୁଳ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଏହାସହିତ ସେ ଜାତିଭେଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉଭା ହେଲେ। ଜାତିଗତ ଆକ୍ଷେପ, ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଅନେକ ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟରେ, ଶିଳ୍ପା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସୋ’ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିବାଦ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଜାତିଭେଦ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା।
ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକାର ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମାଇକେଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ଙ୍କ ଭାଇ ଜର୍ମେନ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଓ ପପ୍ ଗାୟକ ଇଆନ ୱାଟ୍କିନ୍ସଙ୍କ ଭଳି ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶିଳ୍ପା ଜାତିଭେଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅପମାନଜନକ ବ୍ୟବହାରର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଏହି କଥାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଶିଳ୍ପା ଫାଇନାଲ୍ରେ ୬୭ ପ୍ରତିଶତ ପବ୍ଲିକ୍ ଭୋଟ୍ ପାଇ ଜିତିଥିଲେ। ୩୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ବିଜୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା।
ବିଜୟ ପରେ, ଜାତିଭେଦ ବିବାଦ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ଶିଳ୍ପା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ। ଶିଳ୍ପା ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଘାତ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସୋ’ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମଡେଲ୍ ଡାନିଏଲ୍ ଲଏଡ୍ ପରେ ଶିଳ୍ପାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ଶିଳ୍ପା କହିଥିଲେ, “ଏହା ମୋ ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଥିଲା।” ଏହି ବିଜୟ ପରେ, ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ବଲିଉଡ୍ରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିନୟ ସହିତ ଫିଟ୍ନେସ୍, ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ।