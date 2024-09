ଚେନ୍ନାଇ: ଜଣେ ୧୩ ବର୍ଷର ଝିଅ ଚମତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଫଟୋ ତିଆରି କରି ସେ ନିଜ ନାମରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଝିଅର ନାମ ପ୍ରେସଲି ଶେକିନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ୮୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଜରା ବ୍ୟବହାର କରି ଶେକିନା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଫଟୋ କରି ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଶେକିନା ଏହି ଫଟୋ କରିଛନ୍ତି।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏନଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶେକିନା ୮୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଜରା ବ୍ୟବହାର କରି ୬୦୦ ବର୍ଗଫୁଟର ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ଏକ ବିରାଟ ଫଟୋ କରିଛନ୍ତି। ଶେକିନା ସକାଳ ସାଢ଼େ ୮ଟାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି ସାଢ଼େ ୮ଟାରେ ଏହା ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ନାମ ୟୁନିକୋ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ୟୁନିକୋ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସ ପ୍ରେସଲି ଶେକିନାଙ୍କୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu | A 13-years-old school student, Presley Shekinah creates a portrait of PM Narendra Modi using grains and lentils in a 12-hour-long effort, ahead of the PM's 74th birthday on September 17. (15/09) pic.twitter.com/ubQE4hxq5D