ଭୁବନେଶ୍ବର : କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଚାନାଲିମା ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ରଚନା ଆଜି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡାବିତ୍ । ଏକଦା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଘର କାମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଚାଷଜମିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଚାରିପଟେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ଏହି ୧୭ ବର୍ଷୀୟା ରଚନା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବ ତୀରନ୍ଦାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ।
ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ନବୀନ ମାଝୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ରଚନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମା ଚମ୍ପା ମାଝୀ ଏକାକୀ ଲାଳନପାଳନ କରିଥିଲେ। ସୀମିତ ସାଧନ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନ ଥିବାରୁ ରଚନା କେବେ ବି ପାଠପଢା ଏବଂ ଚାଷ ବାହାରେ ଭବିଷ୍ୟତର କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ଏହା ୨୦୨୧ ରେ ବଦଳିଗଲା ଯେତେବେଳେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ତୀରନ୍ଦାଜୀ ତାଲିମ ପଦକ୍ଷେପର ସଂଯୋଜକମାନେ ଲାଞ୍ଜିଗଡରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତୀରନ୍ଦାଜୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସେ ତାଲିମ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଏହି ତାଲିମ ପରେ ତାଙ୍କର ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
୨୦୨୨ ରେ, ସେ ଓପନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା । ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା, ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଓପନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଆଉ ଏକ ରୌପ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୫ ରେ, ସେ ଏସ୍.ଜି.ଏଫ୍.ଆଇ. ପରିଷଦ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ତା 'ପରେ ସବ୍-ଜୁନିଅର୍ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା । ୨୦୧୮ ରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ତୀରନ୍ଦାଜୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଛି ।