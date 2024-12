ଇନ୍ଦୋର: ଆଇପିଏଲରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଗୁରୁବାର ଦିନ ମେଘାଳୟ ବିପକ୍ଷରେ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ୍ ଖେଳି ନିଜ ନାମରେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ବାରା ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ହାରାହାରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ୬ଟି ଇନିଂସରେ ୧୪୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ସେ କେବଳ ଥରେ ପଚାଶ ସ୍କୋର୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁଜରାଟର ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ତ୍ରିପୁରା ବିପକ୍ଷରେ ୨୮ ଟି ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ଥିଲା।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଟି-୨୦ରେ ବରୋଦାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ: ସଂଗ୍ରହ କଲା ୩୪୯ ରନ୍

ଏଠାରେ ସେ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଋଷଭ ୨୦୧୮ରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ୩୨ ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକର ରେକର୍ଡ ଇଷ୍ଟୋନିଆର ସାହିଲ ଚୌହାନଙ୍କ ନାମରେ ଅଛ। ସେ ସାଇପ୍ରସ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୨୭ଟି ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

HUNDRED BY ABHISHEK SHARMA IN SMAT...!!! 🌟



- A century in just 28 balls with 7 fours and 11 sixes. A blistering knock by the Punjab captain while chasing 143. 🤯🔥 pic.twitter.com/PBmc2qggvw