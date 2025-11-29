ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଂଜାମଜିଲ୍ଲା ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମତ୍ସ୍ୟବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦିନିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଡିନ ପ୍ରଫେସର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ, ଉପସଭାପତି ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ଼. ନବକିଶୋର ଶିଅଳ କ୍ରୀଡା ଉତ୍ସବକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋପାଳପୁର ଆଦର୍ଶ ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯାୟରେ ଦୌଡ, ଲମ୍ବ ଡିଆଁ, ଉଚ ଡିଆଁ, ସଟଫୁଟ, ଜାଭାଲିନ ଥ୍ରୋ, ଡ଼ିସକସ ଥ୍ରୋ, ଖୋଖୋ, ରିଲେରେସ, ମ୍ୟୁଜିକ ଚେୟାର ଆଦି ବିଭାଗରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ବିପିନ ବିହାରୀ ବସ୍ତିଆ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ତଥା ଡ଼. ବିକାଶ କୁମାର ପତି, ଡ଼ ଅର୍ପିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଡ଼. ଧରିତ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ, ଡ଼. ମନୋଜ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଡ଼. ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡ, ଡ଼.ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ଡ଼. ସତ୍ୟଜିତ କୁମାର ଭୂୟାଁ, ଡ଼. ବୃନ୍ଦାବନ ସାହୁ କ୍ରୀଡ଼ା ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ୨୮ ତାରିଖ ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ଓ ଗୋପାଳପୁର ଆଦର୍ଶ ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ର କମିଟି ପରାମର୍ଶଦାତା ଡ଼. ଧରିତ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ଉପକାରିତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଲିଶା ନାୟକ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧରେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ନାୟକ ଚାମ୍ପିୟାନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଡିନ ପ୍ରଫେସର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ, କ୍ରୀଡା କ୍ଲବର ଉପସଭାପତି ଡ଼. ନବକିଶୋର ଶିଅଳ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ କରିଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦକ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ପାତ୍ର କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ କ୍ରୀଡା କ୍ଲବର ସହ ସମ୍ପାଦିକା କିରଣ ପଣ୍ଡା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
