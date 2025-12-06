ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ଚମତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାମହାତୀ ପେସର ଅର୍ଶଦ ଖାଁ । ସେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର ୪ ଓଭର ପକାଇ ଗୋଟିଏ ମେଡନ ଓଭର ସହ ମୋଟ ୬ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେବାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ସହିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲିଂ ସ୍ପେଲର ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Indigo Crisis: ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ ପଛର ପ୍ରକୃତ ଖଳନାୟକ
ଯାଦବପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଅର୍ଶଦ ଖାଁ ୪ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ମେଡେନ୍ ଓଭର ଥିଲା ଓ ସେ ନିଜର ଏହି ସ୍ପେଲରେ ମାତ୍ର ୬ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଜଣେ ବୋଲର ନିଜର ଚାରି ଓଭର ମେଡେନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲିଂ କରିବା ବିରଳ। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲିଂ ସହିତ, ଅର୍ଶଦ ଏବେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Sonia's Statement on Defame Nehru: ନେହେରୁଙ୍କୁ ବଦନାମ କରି ତାଙ୍କ ନାମ ଲିଭାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି: ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ
ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ୮ ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ ୧୩୪ ରନ କରିଥିଲା । ଏହାର ଜବାବରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ୧୪ ଓଭରରେ ୩ଟି ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହର୍ଷ ଗଓ୍ବାଲି ୭୪ ରନ କରିଥିବାବେଳେ ହରପ୍ରିତ ସିଂ ଭାଟିଆ ୪୮ ରନ କରିଥିଲେ ।