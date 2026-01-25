ମେଲ୍ବର୍ଣ୍ଣ: ବିଶ୍ବ ୧ ନମ୍ବର ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି କାର୍ଲୋସ ଆଲ୍କାରାଜ ଓ ମହିଳା ଖେଳାଳି ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା ଚଳିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଟେନିସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କ୍ବାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରବିବାର ରଡ୍ ଲାଭର ଏରିନାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରିକ୍ବାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ରେ ୬ ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ସ୍ଲାମ୍ ବିଜେତା ସ୍ପେନ୍ର ଆଲ୍କାରାଜ ୭-୬, ୬-୪, ୭-୫ ସେଟ୍ରେ ୧୯ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଆମେରିକାର ଟମି ପଲ୍ଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ଏଠାରେ କ୍ବାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ୨ ଥର ଲେଖାଏଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ (୨୦୨୪ ଓ ୨୦୨୫), ୱିମ୍ବଲଡନ୍ (୨୦୨୩ ଓ ୨୦୨୪) ଓ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ (୨୦୨୨ ଓ ୨୦୨୫) ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓପନ୍ ଟ୍ରଫି ଧରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ।
କୋକୋ ଗୌଫ କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷ କରି କ୍ବାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି
ସେହିପରି ମହିଳା ଏକକରେ ୪ ଥରର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ବିଜୟିନୀ ବେଲାରୁଷ ଲଳନା ସାବାଲେଙ୍କା ୬-୧, ୭-୬ ସେଟ୍ରେ ୧୭ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ କାନାଡାର ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଏମ୍ବୋକୋଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଚତୁର୍ଥ ଥର ଲାଗି ମେଲ୍ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲଗାତାର କ୍ବାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ୨ ଥର (୨୦୨୩, ୨୦୨୪) ସେ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା ବେଳେ ତୃତୀୟ ମୁକୁଟ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ୨୯ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଇଭା ଜୋଭିକ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆମେରିକାର ୧୮ ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀ ଜୋଭିକ୍ ସିଧାସଳଖ ୬-୦, ୬-୧ ସେଟ୍ରେ କାଜାଖ୍ସ୍ତାନର ୟୁଲିଆ ପୁଟିନ୍ତ୍ସେଭାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ କ୍ବାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ମହିଳା ଏକକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ବିଜୟିନୀ ବିଶ୍ବର ୩ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି କୋକୋ ଗୌଫ କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷ କରି କ୍ବାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ୨୧ ବର୍ଷୀୟା ଆମେରିକୀୟ ମହିଳା ୬-୧, ୩-୬, ୬-୩ ସେଟ୍ରେ ଚେକ୍ଗଣରାଜ୍ୟର କାରୋଲିନା ମୁଚୋଭାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି।
