ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ: ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆଇସିସି ଭେଟେରାନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ବିରାଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଓପନର୍ ସାମ୍ କନଷ୍ଟାସ୍‌ଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆଇସିସି କୋହଲିଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ ର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ କାଟିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତର ୧ ରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିରାଟ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଶୁଣାଣି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରିକି ପଣ୍ଟିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ, କୋହଲି ଏହା ଜାଣିଶୁଣି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ତଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କୋହଲିଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

- 1 Demerit Point. - 20% of match fees. For Virat Kohli in the incident with Sam Konstas. [Cricbuzz] pic.twitter.com/jMX4WxqRtC

କୋହଲିଙ୍କୁ ଲେଭଲ୍ ୱାନ୍‌ରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ କଟାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହା ଏକ ସ୍ତରୀୟ ଦୁଇ ଅପରାଧ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କୋହଲି ତିନି କିମ୍ବା ଚାରି ଡେରିମିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଚାରୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ସିଡନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ ଖେଳିପାରିବେ।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ କଙ୍ଗାରୁ ଓପନର୍ କନଷ୍ଟାସ୍ ସକାଳ ଅଧିବେଶନରେ ଚା’ପାନ ବିରତି ସମୟରେ ଏହା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ।

An exchange between Virat Kohli and Sam Konstas.



- THE BOXING DAY TEST IS HERE.pic.twitter.com/x8O4XCN1Sj