ଦୁବାଇ : ଏସିଆ କପ (Asia Cup Cricket) ରେ ବିବାଦୀୟ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଆଇସିସି (ICC) ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ହାରିସ୍ ରୌଫଙ୍କୁ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି । ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଓ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଯସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏସିଆ କପରେ ବାରମ୍ବାର ଆପତ୍ତିଜନକ ଆଚରଣ ପାଇଁ ରୌଫଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ରୌଫଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୁପର ୬ ମ୍ୟାଚରେ, ରୌଫ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବା ପରେ ସେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜକ ଇଙ୍ଗିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଥର, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ୨୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ, ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାସନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ, ହାରିସ୍ ରୌଫଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।
ବୁମରାହ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦଣ୍ଡିତ
ହରିସ୍ ରୌଫଙ୍କ ପରି ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଆଇସିସି ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଧାରା ୨.୨୧ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଆଉ ଦୁଇଟି ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ ହାରିସ୍ ରୌଫଙ୍କ ପରି ସମାନ ନିଲମ୍ବନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
