ମୁମ୍ବାଇ : ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ଭାରତର ଘରୋଇ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଉପହାର ଦେଇଛି। ନିଜର ଆପେକ୍ସ କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ବିସିସିଆଇ ଘରୋଇ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦରମା ଏବେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଏହା ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ। ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି। ସେବେଠାରୁ, ମହିଳା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଉଣା ବୃଦ୍ଧି କରି ପୁରୁଷ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ସମାନ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କମ୍ ଦରମା ପାଉଥିଲେ ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Online fraud: ଅନଲାଇନ ଠକ ଲୁଟିନେଲେ ୮ କୋଟି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୁଳିକଲେ ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ଆଇଜି
ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମହିଳା କ୍ରିକେଟରମାନେ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ପାଉଥିଲେ। ସିନିୟର ମହିଳା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ୨୦,୦୦୦ ପାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳିମାନେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ଜୁନିଅର ଦଳରେ, ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦,୦୦୦ ପାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳିମାନେ ୫୦୦୦ ପାଉଥିଲେ। ପୁଣି ଟି-୨୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, ଏହି ପରିମାଣ ଆହୁରି କମ୍ ଥିଲା।
ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏଣିକି ସିନିୟର ମହିଳା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ (ଦିନିକିଆ ଓ ଟେଷ୍ଟ), ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ୫୦,୦୦୦ ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେକି ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳିମାନେ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ । ସେହିପରି ଟି-୨୦ ପାଇଁ ୨୫ ହଜାର ଓ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି ୧୨୦୦୦ ପାଇବେ । ଜୁନିଅର ଦଳରେ, ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ୨୫୦୦୦ ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳିମାନେ ୧୨୦୦୦ ପାଇବେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Accident: ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ନିଘା ନାହିଁ