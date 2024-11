ପାଟନା: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲରେ ଚୀନ୍‌କୁ ୧-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି।

ବିହାରର ରାଜଗିରି ହକି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଦୀପିକା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଯାହା ଶେଷରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।

The Bihar Government has announced cash awards of ₹10 Lakhs each for the incredible players, ₹10 Lakhs for the chief coach, and ₹5 Lakhs for the dedicated support staff!

ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାବରେ ଆସିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖେଳ ଆଧାରରେ ଟାଇଟଲ୍ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଫାଇନାଲରେ ଚୀନ୍ ଭାରତ ସହିତ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିପାରି ନ ଥିଲେ। ତେବେ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ‌ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ଚୀନ୍‌ର ଗୋଲ୍‌ ପୋଷ୍ଟକୁ ଗୋଲ୍ ମାରିବାରେ ଦୀପିକା ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟର ଦୀପିକାଙ୍କର ଏହା ଏକାଦଶ ଗୋଲ୍ ଥିଲା।

🏆🎉 Big news from Hockey India! 🎉🏆



In recognition of their stellar performance, Hockey India has announced a reward of Rs 3 lakh for each player and Rs 1.5 lakh for every support staff member of the victorious team at the Bihar Women's Asian Champions Trophy Rajgir 2024!



