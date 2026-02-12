ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍‌ର ଗ୍ରୁପ୍‌-ଏ’ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଗୁରୁବାର ଆୟୋଜକ ତଥା ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରଫି ଦାବିଦାର ଭାରତ ଅଣ୍ଡର୍‌ଡଗ୍ ନାମିବ୍ୟାକୁ ଭେଟିବ। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ବାହିନୀକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବ। ନବାଗତ ନାମିବ୍ୟା ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଭଳି ବଡ଼ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାର ଅନନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ସାଉଣ୍ଟିବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି ୭ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ ପରେ ୧୫ ତାରିଖରେ ଭାରତ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ହାଇଭୋଲ୍‌ଟେଜ୍ ତଥା ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବ। ସେହିଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାମିବ୍ୟା ବିପକ୍ଷରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଆତ୍ମବଳ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାହିବ।

Advertisment

Electricity: ତାପଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନେଇ ଆଶଙ୍କା

ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳିଥିବା ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର୍‌ ରୀତିମତ ସଂଘର୍ଷ କରିଲେ। ଏବେକାର ଅରୁଣ ଜେଟ୍‌ଲି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ ଏବଂ ଅତୀତର ଫିରୋଜ ଶାହ କୋଟ୍‌ଲା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଗୁରୁବାର ସେହି ଭୁଲ୍‌କୁ ସୁଧାରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ସେନାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଯୁବ ଓପନର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପାକସ୍ଥଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ବାହାରିବା ଖବର ମିଳିବା ଦଳକୁ ଆଶ୍ବସ୍ତ କରିଛି। ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ‌ବୋଲର୍‌ ଯଶପ୍ରୀତ୍ ବୁମ୍‌ରା ଜ୍ବରରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଫେରିବାର ସଙ୍କେତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦେଇଛି। ସେହିଭଳି ଅଲ୍‌ରାଉଣ୍ଡର୍‌ ୱାସିଂଟନ୍‌ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ପୂରା ଫିଟ୍‌ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

Bhadrak: ୪ ବ୍ଲକର ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଣାଜଳ ଭରସା

ବୁମ୍‌ରା ଫେରିଲେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦଳରୁ କିଏ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। କାରଣ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିବା ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବା କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମ୍‌ସନ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଅତୀତରେ ଅଗଣିତ ସୁଯୋଗକୁ ବେକାର ଯିବାକୁ ଦେଇଥିବା ସାମ୍‌ସନ୍‌ ଦୁର୍ବଳ ନାମିବ୍ୟା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ଫର୍ମକୁ ଫେରିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଅଭିଯାନକୁ ଅତିରିକ୍ତ ବଳ ଯୋଗାଇବ। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂକ୍ରମର ଗଭୀରତାକୁ ମାପିବା ନାମିବ୍ୟା ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହେବ। ସେହିଭଳି ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କୁ ପ୍ରହାରକରି ବଡ଼ ସ୍କୋର୍‌ କରିବା ଏହି ଦଳ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାଠାରୁ କିଛି କମ୍ ହେବନି। ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳିଥିବା ନାମିବ୍ୟା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଆହ୍ବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ୨୦୨୧ ମସିହାର ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍‌ର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଥର ଲାଗି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନାମିବ୍ୟା ୧୩୩ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପରେ ଭାରତ ଏହାକୁ ୯ ୱିକେଟ୍‌ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ବିଶ୍ବକପ୍‌ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳିଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟସ୍ତରୀୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନାମିବ୍ୟାକୁ ୧୦୦ରୁ କମ୍ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍ କରି ଦେଇଥିଲା। ଏଣୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଭଳି ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ଲଗାତାର ଦଶମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବ। ଅରୁଣ ଜେଟ୍‌ଲି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ ପିଚ୍‌ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟର୍‌ ଓ ବୋଲରଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ୟୁରେଟର। 

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାରତ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା/ ସଞ୍ଜୁ ସାମ୍‌ସନ୍‌, ଈଶାନ କିଶନ, ତିଳକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଯଶପ୍ରୀତ୍‌ ବୁମ୍‌ରା/ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। 

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନାମିବ୍ୟା: ଲୌରେନ ଷ୍ଟିନ୍‌କ୍ୟାମ୍ପ, ଜାନ୍‌ ଫ୍ରିଲିଙ୍କ୍‌, ଜାନ୍‌ ନିକୋଲ ଲଫ୍‌ଟି ଇଟନ, ଜେରାଡ ଏରାସମସ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜେଜେ ସ୍ମିଟ୍‌, ଜେନ୍‌ ଗ୍ରିନ୍‌, ଡାଇଲନ୍‌ ଲିଚର୍‌, ୱିଲିୟମ୍‌ ମେବର୍ଗ, ରୁବେନ୍‌ ଟ୍ରମ୍ପେଲମ୍ୟାନ୍‌, ବର୍ଣ୍ଣାଡ୍‌ ସ୍କୋଲ୍‌ଜ, ବେନ୍‌ ସିକଙ୍ଗୋ।