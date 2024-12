ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ: ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବୋଲିଂରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ମାତ୍ର ୯୧ ରନ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୬ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୫ଟି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବକ୍ସିଂ ଡେ ଟେଷ୍ଟରେ ପରାଜୟର ବିପଦରେ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଫିଲ୍ଡିଂ ବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ୪ଟି ଭୁଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା।

Usman Khawaja - Dropped Marnus Labuschagne - Dropped Pat Cummins - Dropped A forgettable day on the field for Yashasvi Jaiswal so far #INDvsAUS #AUSvsIND #BGT2024 pic.twitter.com/NwqGG8SutP

ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୭୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ମାର୍ନସ୍ ଲାବୁସାଗ୍ନେଙ୍କର ଏହି କ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସ୍କୋର ୬ ୱିକେଟରେ ୯୯ ରନ୍ ଥିଲା ସେ‌ତେବେଳେ ଯଶସ୍ବୀ ଜୟସ୍ବାଲ ଲାବୁସାଗ୍ନେଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହି କ୍ୟାଚ୍ ମହଙ୍ଗା ପଡିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜୟସ୍ୱାଲ ଉସମାନ ଖ୍ବାଜା ଏବଂ ପ୍ୟାଟ କମିନ୍ସଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଥିଲେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେତେବେଳେ ନାଥନ୍ ଲିୟନ୍ ଏବଂ ସ୍କଟ୍ ବୋଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଶେଷ ଯୋଡି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ, ସିରାଜ ମଧ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ, ଯେତେବେଳେ ସିରାଜ ନାଥନଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ, ବୋଲର ଏକ କ୍ୟାଚ୍ ହରାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏହା ସହଜ ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୩୩୩ରନର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରି ନ ଥାନ୍ତା ଏବଂ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା।

In the last over of Day Four, Jasprit Bumrah thought he taken the final wicket.



But it was called a no-ball. #AUSvIND pic.twitter.com/Yc9kjO3bVc