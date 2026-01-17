ଭୁବନେଶ୍ବର: କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ନେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ ଫିଟନେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ସିଡନି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍ପୋର୍ଟ) ଏବଂ କିଟ୍ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଶନିବାର ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। କିଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ସିଡନି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍ପୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏଡୱାର୍ଡ ସ୍ମିଥ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ରରେ ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ବୃତ୍ତିଗତ ବିନିମୟ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷମତା ଓ କ୍ରୀଡାବିତ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଉଭୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏହା ସହ ପ୍ରୟୋଗିକ ଜ୍ଞାନ ବିନିମୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଦର୍ଶିତ କ୍ରୀଡାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଉଭୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଥିରେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଡନୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍ପୋର୍ଟର ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଣ-ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଲିମ ସପ୍ତାହ ସମୟରେ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି କିଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଅଧିବେଶନ, ପରାମର୍ଶ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ବିକାଶ କର୍ମଶାଳା ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ଆଧୁନିକ ତାଲିମ ପଦ୍ଧତି ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କ୍ରୀଡ଼ା-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସେହିପରି କିଟ୍ ଏହାର ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସିଡନୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍ପୋର୍ଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପରିବେଶରେ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସିଧାସଳଖ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ କିଟ ଓ କିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏଭଳି ବିନିମୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୋଚିଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ବୃତ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଏବଂ ଆଥଲେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତାଲିମ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରିଚାଳନାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ’’।
କିଟ ଓ କିସ ଆରମ୍ଭରୁ ଶିକ୍ଷା ସହ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଆସୁଛି। କିଟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବର୍ଷ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ପାରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି।