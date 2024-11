ସିଡନୀ: ପର୍ଥ ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଅଧିବେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଓପନର୍ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ବାଲ ଏବଂ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ ଭାରତକୁ ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି।

୫୭ ଓଭର ତଥା ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ୱିକେଟ ନ ହରାଇ ଭାରତର ସ୍କୋର ୧୭୨ ରନ୍ ରହିଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ବାଲ ୯୦ ରନ ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲ ୬୨ ରନ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି।

That's Stumps on Day 2 of the first #AUSvIND Test!



A mighty batting performance from #TeamIndia!



9⃣0⃣* for Yashasvi Jaiswal

6⃣2⃣* for KL Rahul



We will be back tomorrow for Day 3 action!



