ଭୁବନେଶ୍ବର: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ହରାଇ ‘ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫି’ ୭୯ତମ ଜାତୀୟ ଫୁଟ୍ବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି ରଖିଛି। ବୁଧବାର ଛତିଶଗଡ଼ର ନାରାୟଣପୁରସ୍ଥିତ ଆର୍କେଏମ୍ ଆଶ୍ରମ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ୧-୦ ଗୋଲ୍ରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ୪୨ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଅଧିନାୟକ କାର୍ତ୍ତିକ ହନ୍ତାଳଙ୍କ ଗୋଲ୍ ବଳରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିଲା। ଦ୍ବିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗୋଲ୍ ଶୁଝିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ରକ୍ଷଣଭାଗ ଭେଦ କରି ନ ପାରି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶୁକ୍ରବାର ଘରୋଇ ଦଳ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଭେଟିବ।
