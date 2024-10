କୋଲକାତା: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ହରାଇଛି। କାରଣ ପୁଣେ ଟେଷ୍ଟ ଜିତି କିୱି ଦଳ ସିରିଜରେ ୨-୦ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ପୁଣେ ଟେଷ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଚେଲ ସେଣ୍ଟନର ଏକତରଫା ଭାବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଧରାଶାୟୀ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭିଏଁ ସେଣ୍ଟନରଙ୍କ ବୋଲିଂ ଆଗରେ କିଛି କମାଲ୍ କରି ପାରି ନ ଥିଲେ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ପୁଣେ ଟେଷ୍ଟର ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ଫ୍ଲପ୍ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ସ୍ପିନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣେ ଟେଷ୍ଟରେ ପରାଜୟ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଭେଟେରାନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଇରଫାନ୍ ପଠାନ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପିନ୍ ଖେଳିବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ସାଇଡ୍ ଆର୍ମ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଟିକିଏ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।

Well done, New Zealand, on winning the series on Indian soil! For Team India, there’s a lot to reflect on. Senior players need to step up and deliver in the ultimate format of the game. The next three months will be crucial for them.