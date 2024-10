ପୁଣେ: କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ନିଜ ଘରୋଇ ପିଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଥିଲା।

ପୁଣେରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି । ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୬୯ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ବଦଳାଇ ଘରୋଇ ପିଚ୍‌ରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପରାଜିତ କରିଛି। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ପରାଜୟ ପାଇଁ ବାଟ ସଫା କରିଥିବାବେଳେ ବୋଲରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରି ନ ଥିଲେ।

କ୍ୟାପଟେନ ରୋହିତ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ କିୱି ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସିରିଜ ହରାଇବା ପରେ କ୍ୟାପଟେନ ରୋହିତ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ହିଟ୍‌ମ୍ୟାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମଗ୍ର ଦଳର ବିଫଳତା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ବୋଲରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।



ପୁଣେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ୧୧୩ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ତିନି ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୨-୦ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଜିତିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୩୫୯ ରନ୍‌ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୪୫ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ଟମ୍ ଲାଥାମ୍ ଟସ୍ ଜିତିବା ସହ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଚୟନ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିୱି ଦଳ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମୋଟ ୨୫୯ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୧୫୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା।

ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ଏହି ପରାଜୟକୁ ନିରାଶାଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହା ଭାବିଥିଲୁ ତାହା ହୋଇ ନ ଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଖେଳିଲେ। କିଛି ବିଶେଷ ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାଇବାରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲୁ ନାହିଁ।

ସେମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍‌ର ଜବାବ୍‌ ଦେବାରେ ଆମେ ବିଫଳ ହେଲୁ। ମୁଁ ନିଜେ ଏହି ବଡ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି । ରୋହିତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିନାହୁଁ। ଜିତିବା ପାଇଁ ୨୦ ୱିକେଟ୍ ନେବାକୁ ପଡିବ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ରେ ସୀମିତ ରଖିବା ଏକ ଭଲ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଏହା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୋର ୨୦୦/୩ ଥିଲା ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଫେରି ଆସିବା ତଥା ୨୫୯ ରନ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ।

Rohit Sharma said, "I'm hurt because we lost the Test and the series, it's a collective failure". pic.twitter.com/GTW670zIqI

ପିଚ୍‌ରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆମେ କେବଳ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିନାହୁଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଟିକିଏ ନିକଟତର ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ୱାଙ୍ଖେଡରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏବଂ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ।

Rohit Sharma said, "we failed as a team. No batters or bowlers to blame, we lost it collectively". pic.twitter.com/eRMkk0lI0H