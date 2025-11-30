ଇପୋ, (ମାଲେସିଆ): ଚଳିତ ସୁଲତାନ୍ ଆଜ୍‌ଲାନ୍ ସାହା ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ଶନିବାର ୧୪-୩ ଗୋଲ୍‌ରେ କାନାଡ଼ାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ଏହା ଥିଲା ଭାରତର ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ। ସଂଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ମାଲେସିଆ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ୍‌କୁ ହରାଇ ଥିବାବେଳେ କେବଳ ବେଲ୍‌ଜିୟମ୍‌ଠାରୁ ୦-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ ହାରିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସେହି ବେଲ୍‌ଜିୟମ୍ ସହିତ ରବିବାର ଫାଇନାଲ୍‌ ଖେଳିବ।

ଶନିବାର ଶେଷ ଲିଗ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଭାରତ ଏକତରଫ‌ା ଭାବେ ଜିତିଥିଲା। ନୀଳକାନ୍ତ ଶର୍ମା (ଚତୁର୍ଥ ମିନିଟ୍‌) ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗୋଲ୍‌ ଦେବା ପରେ ରାଜୀନ୍ଦର ସିଂହ ୧୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏକାଦଶ ମିନିଟ୍‌ରେ କାନାଡ଼ା କିନ୍ତୁ ପେନାଲ୍‌ଟି କର୍ଣ୍ଣରରୁ ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ଗୁରାଲିକ୍‌ଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଶୁଝି ଦେଇଥିଲା। ୧୨ ଓ ୧୫ ମିନିଟ୍‌ରେ କିନ୍ତୁ ଯୁଗରାଜ ସିଂହ ଓ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ପ୍ରଥମ କ୍ବାର୍ଟରକୁ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ୪-୧ରେ ରଖିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳିଥିବାବେଳେ ୨୪ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ରାଜିନ୍ଦର ସିଂହ, ୨୫ ମିନିଟରେ ଦିଲପ୍ରୀତ୍ ସିଂହ,ଳ ୨୬ ମିନିଟରେ ଯୁଗରାଜ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ।

୧-୭ରେ ପଛୁଆ ଥିବା କାନାଡ଼ା ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ପେନାଲ୍‌ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍‌ (୩୫ ମିନିଟ୍‌)ରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଗୋଲ୍‌ଟି ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଯୁଗରାଜଙ୍କ ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍ (୩୯ତମ ମିନିଟ) ଓ ସେଲଭାମ କର୍ତି (୪୩ତମ ମିନିଟ୍‌) ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୯-୨ରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ‌ଶେଷ କ୍ବାର୍ଟରରେ ଉଭୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ୬ ଗୋଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ୪୬ତମ ମିନିଟରେ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଏବଂ ୫୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ଯୁଗରାଜ ପେନାଲ୍‌ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍‌ରୁ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତସ୍ବରୂପ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ପିସି ଗୋଲ୍ ଜରିଆରେ କାନାଡ଼ା ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍ ପାଇଥିଲା। ଶେଷକୁ ଅଧିନାୟକ ସଂଜୟ ପେନାଲ୍‌ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍‌ର ଗୋଲ୍ ଦେଇ ସ୍କୋର୍‌ସିଟ୍‌ରେ ନିଜ ନାମ ବି ଲେଖିଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଷେକ (୫୭ ଓ ୫୯ ମିନିଟ୍‌) ଭାରତୀୟ ଦଳର ଶେଷ ଦୁଇ ଗୋଲ୍‌ ଦେଇଥିଲେ।

