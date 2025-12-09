ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL 2026)ର ଆଗାମୀ ମିନି ନିଲାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ୧୩୫୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ୩୫୦ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲାମରେ କିଣି ହେବ ।
ଏହି ନିଲାମ ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଆବୁଧାବିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତାଲିକାରେ ୧୩୫୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ବିସିସିଆଇ ୧୦ ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିକୁ ନିଲାମରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ମାଗିଥିଲା। ଆଲୋଚନା ପରେ, ତାଲିକାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୨୫ ଟି ନୂତନ ନାମ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା।
ଏହି ବର୍ଷର ମିନି ନିଲାମରେ ୨୫ ଟି ନୂତନ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତାଲିକାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ସମେତ ୧୨ ବିଦେଶୀ ଓ ୨୩ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରିକବଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯିବା ପରେ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ କ୍ବିଣ୍ଟନ ଡି’ କକ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଥିଲେ। "ନିଲାମରେ ୩୫୦ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ଡିସେମ୍ବର ୧୬, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୟୁଏଇ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟାରେ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ସାଢେ ୨ଟାରେ) ଆବୁଧାବିର ଏତିହାଦ ଆରେନାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ," ସୋମବାର ରାତିରେ ବିସିସିଆଇ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଇମେଲରେ ଲେଖିଛି।
