ମେଲବର୍ଣ୍ଣ : ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୪ର୍ଥ ଆସେସ ଟେଷ୍ଟ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହାର ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଏତେ ଅନୁପଯୋଗୀ ଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୨୦ଟି ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ୧୬ଟି ଓ୍ବିକେଟ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହା ସହିତ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଶତକ ତ ଦୂରର କଥା ଅର୍ଦ୍ଧଶତକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିନଥିଲେ ।
ଏହା ପରେ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଯାଇଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି) । ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଅନସାଟିସଫାକ୍ଟରି (ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ) ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ‘ଆଇସିସି ପିଚ୍ ଓ ଆଉଟଫିଲଡ୍ ମନିଟରିଂ ପଦ୍ଧତି’ ଅନୁସାରେ ଏହି ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇ ଆଇସିସି ମ୍ୟାଚ ରେଫରି ଏଲିଟ୍ ପ୍ୟାନେଲର ସଦସ୍ୟ ଜେଫ କ୍ରୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପିଚ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ବୋଲରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିଲା । ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୨୦ଟି ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ୧୬ଟି ଓ୍ବିକେଟ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏହା ସହିତ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିନଥିଲେ । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପିଚଟି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ ଥିଲା । ଏଣୁ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।