ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ (NCRB) ର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାର ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୬୨ଟି ମାନବ ଚାଲାଣ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ବାରା ୧୩୦୫ ଜଣ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବାରବାଟୀ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ, ସଦ୍ୟତମ NCR ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ମାନବ ଚାଲାଣ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ମୋଟ ପୀଡିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପୀଡିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ମହିଳା ଏବଂ କେତେ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର। ଏହି ମାମଲାରେ କେତେ ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଛି କିମ୍ବା କେତେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଲାଣ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ରୁତ ସମାଧାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି?
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୬୪୪ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ୩୪୮ ଜଣ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ନାବାଳକ ଥିଲେ।
ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୭୪ ଟି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ୬୪ ଟି ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଗ୍ରଗତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ରାଜ୍ୟ କୌଣସି ବି ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ବିଚାର ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବି ମାମଲାରେ କେହି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି।
ମାନବ ଚାଲାଣ ବିରୋଧୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ CAW ଏବଂ CW ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ୩୬ ଟି ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମନ୍ୱିତ ମାନବ ଚାଲାଣ ବିରୋଧୀ ୟୁନିଟ୍ (IAHTU) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି।
ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, NCPCR ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୨ ରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ପୁଲିସ ସର୍କୁଲାରରେ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପଚରାଉଚରା-ଆଧାରିତ ଡାଟାବେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, IAHTU ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲାଣ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଗିରଫଦାରୀକୁ ଅଧିକ କଠୋର ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। IAHTU ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି।
ତାଲିମ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଏକାଡେମୀ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ଏବଂ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପରାମର୍ଶଦାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ କର୍ମଶାଳା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଚାଲାଣ ବିରୋଧୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରଜ୍ୱଳା ସହିତ ସହଯୋଗରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଇବର-ସକ୍ଷମ ପ୍ରକାରର ଚାଲାଣ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି।
ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ୧,୨୦୯ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଏବଂ୬,୬୬୭ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରିବହନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସମନ୍ୱୟ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ IAHTUଗୁଡ଼ିକୁ CISF ଏବଂ RPF ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରାଯାଇଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ତଦନ୍ତ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା, ପ୍ରତିରୋଧକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ପୀଡିତଙ୍କ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପୁନର୍ବାସ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ତଥାପି, ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା ମାନବ ଯାତାୟାତରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅଙ୍କିତ କରିଚାଲିଛି।