ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଛାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାସ ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ପାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କାଟିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେଉନି। ଫଳରେ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାସ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ସରକାର ଏକପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିତ୍ର ଆହୁରି ସଙ୍ଗିନ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ନୂଆପଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟ। ଏଠାରେ ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବିଭାଗସ୍ତରରେ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କିପରି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କଟାଯିବ, ସେଥି ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି।
ସରକାର ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ କାଟି ପାରୁନଥିବାରୁ ଓ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଉ ନଥିବାରୁ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ୭ ଲକ୍ଷ ୨୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନକାରୀ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାରେ ୭ ଲକ୍ଷ ୧୧ ହଜାର ଏବଂ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧୭ ହଜାର ଲୋକ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତତ୍କାଳ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ହିଁ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ଫଳରେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ମାସ ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି।
ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ କାଟିବା ସହଜ ହେଉନି
୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ
ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀ
ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭୋଟର୍ ତାଲିକାକୁ ଆଧାର କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ୨୦୨୧ରେ ଜନଗଣନା ହୋଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସଂଖ୍ୟା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାଟିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧିମା ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ମନଇଚ୍ଛା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥି ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ କିଏ ବୟସ ଜାଲିଆତି କରି ତ ଆଉ କିଏ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ନଥାଇ ବି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହାତେଇଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଏହା ଖୋଲାଖୋଲି ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳତାଡ଼ ପରେ ଏହି ଅନିୟମିତତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସରକାର ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକମାନେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା, କାଡ୍ରାକା ଆପାଲା ସ୍ବାମୀ, ପବିତ୍ର ସାଉଁନ୍ତା ଓ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ୍ ପ୍ରମୁଖ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କରିଥିବା ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ୩୬,୬୨,୯୪୫ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ୧୯,୫୫,୩୯୧ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ୮୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩,୮୫,୭୯୭। ସେହିପରି ୮୦% ବା ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧,୦୬,୩୧୭। ୨୦୨୩-୨୪ରେ ସରକାର ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ୮,୧୩,୮୧୩ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ତାହା ପରେ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ। କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ୨୦୨୪-୨୫ ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଭାବେ ୩,୩୭,୫୫୦ ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି।